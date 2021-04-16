В центре Петербурга строительный забор упал на припаркованные автомобили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Строительный забор рухнул в центре Санкт-Петербурга на набережной канала Грибоедова и повредил восемь стоящих рядом автомобилей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Забором, по предварительным данным, нанесен ущерб восьми автомобилям, пострадавших среди водителей и пешеходов нет", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга, по факту падения забора начата проверка. "Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту падения металлического ограждения зоны проведения работ по капитальному ремонту фасада по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура намерена проверить работу регионального фонда капремонта, а также подрядчика, который осуществлял работу на объекте.