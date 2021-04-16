Прокурор попросил приговорить к трем годам главу центра "Феникс", где лечился Марьянов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Гособвинение просит Лобненский городской суд Подмосковья назначить три года колонии для Оксаны Богдановой - главы подмосковного центра "Феникс", где проходил реабилитацию актер Дмитрий Марьянов. Как уточнила ТАСС адвокат сына Марьянова Виктория Крылова, приговор будет оглашен 29 апреля.

"В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Богданову к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Дата оглашения приговора назначена 29 апреля, в 11:00 мск", - сказала защитник.

Она также отметила, что прокурор согласился с заявленным потерпевшими иском о компенсации морального вреда на сумму 30 млн рублей. "Никакие деньги не могут компенсировать такие потери, но это (подача иска - прим. ТАСС) предусмотрено законом", - подчеркнула адвокат Крылова, добавив, что суд определит сумму исковых требований сам при вынесении приговора.

Суд в конце 2019 года отклонил ходатайство о возвращении дела Богдановой прокурору, удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом от СМИ и слушателей режиме, несмотря на возражения потерпевших - вдовы Марьянова Ксении Бик, его брата Михаила Марьянова и сына Даниила Марьянова.

Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и в оставлении в опасности (ч. 2 ст. 238 и ст. 125 УК РФ). В суде она заявила, что не считает себя виновной в смерти актера, который, по ее словам, умер по естественным причинам, потому что страдал хроническими заболеваниями, о которых центр не был уведомлен. Она также утверждала, что смерть актера наступила по вине врачей скорой помощи, больницы, волонтеров центра, самих реабилитантов, но не по ее вине. Богданова находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данным источника ТАСС, Богданова находится на последних сроках беременности и в этой связи может избежать реального срока наказания, если суд признает ее виновной.

Данные следствия

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс" в Подмосковье. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее десяти раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также об отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, Богданова запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре. Марьянову вызвал скорую другой пациент центра, актера доставили в больницу, где он умер.

Следствием установлено, что причиной смерти Марьянова стал разрыв кровеносного сосуда с массивной кровопотерей. Как отмечали в Главном следственном управлении СК, при своевременном направлении актера в больницу можно было сохранить ему жизнь. Также, по данным следствия, обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты (галоперидол и феназепам), которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.

Как сообщал ТАСС один из бывших пациентов реабилитационного центра "Феникс" Валерий Мартышев, пациенты сами делали друг другу инъекции, в клинике невозможно было вызвать скорую помощь в связи с отсутствием телефона, препараты пациентам назначали без рецепта.