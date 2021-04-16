Суд оставил экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич в СИЗО до июля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшей замглавы Минобрнауки Марине Лукашевич по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 2 июля", - сказала пресс-секретарь.

На такой же срок продлен арест экс-начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову и его брату Николаю. Экс-директору департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемию Рожкову суд продлил арест до 16 июля.

По версии следствия, Лукашевич представила в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял другой фигурант дела, бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы. Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.