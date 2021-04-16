В Москве дело о подделке сертификатов о вакцинации направили в суд

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд дело обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в изготовлении заведомо поддельных официальных документов. Дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов. Он получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и справки о временной нетрудоспособности учащегося. Затем он распечатал необходимые бланки, которые, согласно заключению эксперта, не соответствуют образцам сертификатов, и заполнил их на имя заказчиков, проставив поддельные штампы и печати.

Отправить подделки мужчина планировал службой курьерской доставки, но был задержан полицией.