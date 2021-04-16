Сбившую насмерть подростка жительницу Саратовской области осудили на восемь лет колонии

САРАТОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Суд в Саратовской области приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии-поселения женщину, которая сбила насмерть подростка и скрылась с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

В октябре прошлого года женщина, находясь за рулем Kia, сбила 16-летнего мальчика, переходившего проезжую часть. От полученных травм подросток умер на месте. Водитель с места ДТП скрылась, позднее выяснилось, что в момент аварии она была пьяна.

"Несмотря на непризнание подсудимой вины в содеянном, суд счел полностью доказанным совершение женщиной инкриминируемого ей деяния. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года", - отмечается в сообщении.