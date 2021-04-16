Убивший бывшую жену на территории детского сада житель Башкирии осужден на 12 лет колонии

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Житель Башкирии осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийство бывшей жены, которая работала воспитателем детского сада. Он также должен выплатить 1 млн рублей компенсации родственникам убитой, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях и попросил прощения у родственников потерпевшей. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 1 год, а также взыскал с подсудимого в счет компенсации морального вреда родственникам потерпевшей в общей сложности 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 17 ноября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, где его бывшая 47-летняя супруга работала воспитателем. На почве ревности он нанес ей не менее трех ударов ножом, он был задержан учителем физкультуры местной школы. "Потерпевшая от полученных ранений скончалась в карете скорой медицинской помощи. Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений", - добавили в СК.

Также установлено, что ранее мужчина уже угрожал женщине убийством в ходе ссоры. Обвиняемый признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).