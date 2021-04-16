Защита замглавы департамента экономической политики Москвы обжалует решение о его аресте

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты подала апелляцию на решение суда об отправке в СИЗО замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Савельев.

"Мой подзащитный не согласен с решением суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и будет ее обжаловать", - сказал Савельев. Он подчеркнул, что не будет комментировать прессе обстоятельства уголовного дела в отношении Костромы, поскольку чиновник запретил ему это.

Ранее Пресненский районный суд отправил в СИЗО до 14 июня замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как говорится на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. В частности, до 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями.

Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в столице.