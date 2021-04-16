Главу одного из районов Псковской области заподозрили в мошенничестве

ПСКОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи в Псковской области возбудили уголовное дело в отношении главы Палкинского района Евгения Седова, который обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении главы Палкинского района. Он обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух фактов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), совершенных в бюджетной сфере. Псковский городской суд, признав доводы следователя убедительными, ходатайство удовлетворил и временно отстранил обвиняемого от занимаемой должности главы района", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в мае 2019 года Седов предоставил в администрацию городского поселения Палкино документы о выполнении его братом работ по ремонту тротуара и участка автодороги, которые фактически выполнил местный предприниматель на безвозмездной основе. "Кроме того, в 2019 году он дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приемке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Дома культуры и текущему ремонту дорог муниципального значения, в результате чего подрядчикам были переведены денежные средства за фактически невыполненные работы на общую сумму почти 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе предварительного следствия было установлено, что Седов оказывал давление на своих подчиненных, в том числе бывших, а также на подрядчиков и жителей района, препятствуя производству по уголовному делу.