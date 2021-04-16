{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Тамбовской области при пожаре сгорели пять домов

Пожарные ликвидировали открытое горение

ТАСС, 16 апреля. Пожар возник в селе Новотомниково Тамбовской области, сгорели пять домов, рассказал ТАСС в пятницу дежурный пожарной части Моршанского района.

"В настоящее время сгорели пять домов: два жилых, два двухжилых (на два хозяина) и одна дача. Это пожар от дома к дому <...>", - сказал собеседник агентства. Сгорели пять домов: два жилых, два двухжилых (на два хозяина) и одна дача.

По данным ГУ МЧС по региону, открытое горение ликвидировано. "В 14:30 ликвидировано открытое горение, ранее пожар был локализован. Пострадавших нет. Угрозы распространения [огня] нет", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, пожар возник в 13:30 мск в пятницу. 

В новость были внесены изменения (15:12) - добавлена информация о ликвидации открытого горения

Теги
РоссияТамбовская область
Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму
Ему также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов
Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму
Читать полностью