В Тамбовской области при пожаре сгорели пять домов

ТАСС, 16 апреля. Пожар возник в селе Новотомниково Тамбовской области, сгорели пять домов, рассказал ТАСС в пятницу дежурный пожарной части Моршанского района.

"В настоящее время сгорели пять домов: два жилых, два двухжилых (на два хозяина) и одна дача. Это пожар от дома к дому <...>", - сказал собеседник агентства. Сгорели пять домов: два жилых, два двухжилых (на два хозяина) и одна дача.

По данным ГУ МЧС по региону, открытое горение ликвидировано. "В 14:30 ликвидировано открытое горение, ранее пожар был локализован. Пострадавших нет. Угрозы распространения [огня] нет", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, пожар возник в 13:30 мск в пятницу.

В новость были внесены изменения (15:12) - добавлена информация о ликвидации открытого горения