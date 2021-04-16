В Волге около Ярославля выявили превышение ПДК нефтепродуктов почти в четыре раза

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы воды в Волге в районе города Ярославля, где ранее были обнаружены загрязнения, и установили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в воде превышена до 3,9 раза. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Instagram в пятницу.

Информация о появлении нефтяного пятна на Волге рядом с промзоной в Ярославле появилась в соцсетях 16 марта. Тогда власти региона сообщали, что сотрудники Росприроднадзора зафиксировали превышение нормы содержания нефтепродуктов в Волге на месте обнаружения масляного пятна в 1,5 раза.

"В Межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в Ярославле. Инспекторы обследовали акваторию, отобрали пробы воды в местах загрязнения. По результатам исследования выявлено превышение ПДК нефтепродуктов от 1,5 до 3,9 раза", - говорится в сообщении.

Предположительно, источником загрязнения является мэрия Ярославля как балансодержатель сети водоотведения от колодца ЛК-6 до выпуска в реку в районе станции отгрузки песка. Как уточняет ведомство, колодец ЛК-6 - общий колодец, расположенный на территории АО "Кордиант". "В отношении предприятий-абонентов коллектора принимается решение о выборе мер административного воздействия", - информирует Росприроднадзор.

В марте региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования провел проверку информации о загрязнении. При обследовании акватории было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще в Ярославле. Информация и материалы обследования были переданы в региональное управление Росприроднадзора. Проверку также начала природоохранная прокуратура.