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СМИ: в Сирии 10 человек, включая семерых детей, погибли в ДТП

Автомобиль двигался с превышением допустимой скорости, передает агентство SANA

ТАСС, 16 апреля. В Сирии 10 человек, в том числе семь детей, погибли в результате ДТП в деревне Расм-эд-Давали, расположенной в провинции Алеппо. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA со ссылкой на МВД страны.

По данным агентства, автомобиль, в котором передвигались местные жители, упал в оросительный канал. Находившиеся в машине три женщины и семеро детей погибли. Тела погибших и транспортное средство уже извлечены из воды, проводится расследование причин аварии. Отмечается, что автомобиль двигался с превышением допустимой скорости.

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Сирия
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