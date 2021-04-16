СМИ: в Сирии 10 человек, включая семерых детей, погибли в ДТП

ТАСС, 16 апреля. В Сирии 10 человек, в том числе семь детей, погибли в результате ДТП в деревне Расм-эд-Давали, расположенной в провинции Алеппо. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA со ссылкой на МВД страны.

По данным агентства, автомобиль, в котором передвигались местные жители, упал в оросительный канал. Находившиеся в машине три женщины и семеро детей погибли. Тела погибших и транспортное средство уже извлечены из воды, проводится расследование причин аварии. Отмечается, что автомобиль двигался с превышением допустимой скорости.