Суд арестовал до 14 мая исполнителя убийства депутата в Саранске в 1995 году

ТАСС, 16 апреля. Ленинский районный суд Саранска отправил под стражу до 14 мая мужчину, подозреваемого в убийстве мордовского депутата и преподавателя университета Олега Еникеева, расстрелянного в 1995 году на глазах у студентов. Об этом сообщается на сайте суда.

"Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство старшего следователя отделения по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего С. Ларькина, обвиняемого в совершении убийства человека. Мера пресечения избрана до 14 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина причастен к убийству Еникеева, однако долгое время скрывался в Ленинградской области, жил с поддельным паспортом на другое имя и в последнее время зарабатывал строительством.

В конце октября 1995 года в Мордовском государственном университете на глазах у студентов был расстрелян из автомата преподаватель Олег Еникеев, который также был местным депутатом. Следователи установили, что Еникеев, помимо официальной работы, был связан с криминалом и возглавлял организованную преступную группу, а убийство стало показательной расправой со стороны членов другой банды.

Заказчиков преступления, как было установлено следствием, убили позже во время криминальных разборок, а в 2013 году в Саранске перед судом предстали трое киллеров, которые исполнили убийство. Четвертый находился в розыске. 15 апреля 2021 года Ларькин был задержан в Ленинградской области.