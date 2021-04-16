На Кубани внук до смерти избил бабушку

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Мостовского района. Его подозревают в избиении своей 89-летней бабушки, после чего она умерла. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю в пятницу.

"Пенсионерка 89 лет, являющаяся инвалидом первой группы, проживала у себя в квартире в поселке Мостовском с дочерью и внуком. Дочь пожилой женщины ушла на работу в ночную смену, а внук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил со своей бабушкой конфликт и в течение трех часов избивал ее, сломал ребра и повредил легкие, чем причинил тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте, а мужчина лег спать", - говорится в сообщении ведомства.

Погибшую женщину обнаружила ее дочь, когда вернулась домой, о чем сообщила в правоохранительные органы, в отношении внука возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Прокуратура Мостовского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя. В настоящее время суд с учетом позиции участвующего прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.