Пожарные ликвидировали возгорание в Тамбовской области

ТАМБОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Пожар двух частных домов в селе Новотомниково Тамбовской области потушен, об этом ТАСС сообщил дежурный пожарной части Моршанского района. Ранее сообщалось о возгорании в селе пяти строений, в том числе одной дачи.

"По уточненной информации, всего сгорело два дома: один жилой, один нежилой. Пожар уже потушен", - сообщил собеседник агентства.

В среду в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района области из-за пала травы сгорел 21 дом. Местные власти сообщили, что окажут помощь пострадавшим от пожара жителям села.