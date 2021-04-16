{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные ликвидировали возгорание в Тамбовской области

В результате инцидента сгорели два дома

ТАМБОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Пожар двух частных домов в селе Новотомниково Тамбовской области потушен, об этом ТАСС сообщил дежурный пожарной части Моршанского района. Ранее сообщалось о возгорании в селе пяти строений, в том числе одной дачи.

"По уточненной информации, всего сгорело два дома: один жилой, один нежилой. Пожар уже потушен", - сообщил собеседник агентства.

В среду в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района области из-за пала травы сгорел 21 дом. Местные власти сообщили, что окажут помощь пострадавшим от пожара жителям села.

Теги
РоссияТамбовская область
Двое водителей устроили драку на Кутузовском проспекте в Москве
После дорожного конфликта проводится проверка
Читать полностью