В Москве мужчина задержан за надругательства над несколькими детьми

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве мужчину по подозрению в четырех эпизодах надругательства над детьми. Об этом журналистам сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК расследуется уголовное дело по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера"). По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1967 года рождения", - сказала она. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным СК, с 2015 года по май 2019 года подозреваемый, представляясь врачом, ввел нескольких детей в заблуждение и надругался над ними, фотографируя свои действия. "О произошедшем стало известно из случайного рассказа одной из потерпевших в медицинском учреждении", - сообщила Иванова.

Для проверки психического здоровья задержанного будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также подозреваемого проверяют на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.