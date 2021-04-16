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В Брянской области депутата райсовета задержали по подозрению в педофилии

Кроме того, следователи задержали жительницу региона, подозреваемую в вовлечении ребенка в занятие проституцией

ТАСС, 16 апреля. Следователи в Брянской области задержали депутата Дятьковского районного совета народных депутатов по подозрению в педофилии, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Возбуждены уголовные дела, одно из которых в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов по факту совершения им полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ), а другое - в отношении 19-летней жительницы города Дятьково Брянской области, подозреваемой в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Если вина депутата будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, второй подозреваемой грозит до восьми лет.

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