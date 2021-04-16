Двух жителей Смоленска задержали за стрельбу из окна

ТАСС, 16 апреля. Полиция Смоленска задержала двух молодых людей, которые стреляли из окон квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Из одной из квартир двое молодых людей произвели выстрелы из охолощенного оружия. Сейчас они задержаны", - рассказали в ведомстве.

Сообщение о выстрелах в районе дома № 18 на улице Пригородной в Смоленске поступило в полицию в пятницу от местных жителей. Задержанных мужчин доставили в отделение полиции. По предварительной информации, они находятся в состоянии алкогольного опьянения.