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Двух жителей Смоленска задержали за стрельбу из окна

По данным полиции, выстрелы производились из охолощенного оружия

ТАСС, 16 апреля. Полиция Смоленска задержала двух молодых людей, которые стреляли из окон квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Из одной из квартир двое молодых людей произвели выстрелы из охолощенного оружия. Сейчас они задержаны", - рассказали в ведомстве.

Сообщение о выстрелах в районе дома № 18 на улице Пригородной в Смоленске поступило в полицию в пятницу от местных жителей. Задержанных мужчин доставили в отделение полиции. По предварительной информации, они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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