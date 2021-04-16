СК объявил в розыск владельца бассейна в Ижевске, где отравились дети

ИЖЕВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Владелец бассейна, в котором парами хлорсодержащего препарата отравились восемь детей, скрылась от следствия и объявлена в розыск. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

13 апреля после посещения частного бассейна в Октябрьском районе Ижевска, где были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов, группа из 10 детей в возрасте от шести до 14 лет и двое взрослых почувствовали себя плохо. Восемь детей были госпитализированы, угрозы их жизни нет, все выписаны. По предварительным данным, дети отравились парами хлорсодержащего препарата. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"В связи с тем, что после совершения преступления обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, она объявлена в розыск", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в рамках расследования уголовного дела в качестве обвиняемой привлекается жительница Ижевска Анна Широкова 1977 года рождения.

По данным следствия, Широкова с 13 по 14 апреля сдавала в аренду принадлежащий ей бассейн в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Орловское Ижевска, предоставив услугу, не отвечающую требованиям безопасности.