Жителя Майкопа задержали за организацию деятельности экстремистской организации

МАЙКОП, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Майкопа, подозреваемого в организации деятельности экстремистской организации. Мужчина задержан, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Адыгее. По данным следствия, подозреваемый с 2002 года являлся одним из учредителей местной религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), зарегистрированной в управлении Минюста РФ по Республике Адыгея и входящей в структуру религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России". Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Подозреваемый с 2018 года руководил местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы" в Майкопе. Это выражалось в проведении собраний с использованием сети интернет, координации выступлений и богослужений на собраниях, идеологической обработке жителей республики в целях увеличения числа последователей религиозной экстремистской организации", - уточнили в пресс-службе, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.