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Стрельба в США

В Техасе в перестрелке с полицией убиты два человека

Ранен полицейский

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции был ранен в пятницу в перестрелке в Сан-Антонио (штат Техас), два человека убиты. Об этом заявил официальный представитель полицейского управления города на пресс-конференции, трансляцию вели центральные телеканалы.

Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки. Один из находившихся в нем людей начал стрелять в полицейского, по каким причинам, не уточняется. Полицейский открыл ответный огонь. Водитель автомобиля и один из пассажиров были убиты. Один пассажир был ранен. Он госпитализирован.

Полицейский также доставлен в больницу.

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СШАСтрельба в США
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