Обнаруженные в бухте Выборгского залива в Ленобласти пятна оказались нефтепродуктами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Пятна жидкости, которые обнаружили в акватории бухты Радуга в Выборгском заливе в Ленинградской области, являются нефтепродуктами.

"Администрацией Выборгского района достигнута договоренность со специализированной организацией из города Санкт-Петербурга о ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Радуги", - говорится в сообщении на странице администрации во "ВКонтакте".

В администрации отметили, что специалисты приступят к очистке акватории 17 апреля. Источник попадания нефтепродуктов в воду и виновный в этом пока не установлены.

В четверг в региональном главке МЧС ТАСС сообщали, что в акватории бухты Радуга в Выборге были обнаружены пятна неизвестной жидкости на водной глади. Общая площадь загрязнения составила примерно 700 кв. м. Спасатели огородили пятна боновыми заграждениями.