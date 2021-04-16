CNN: убивший восемь человек в Индианаполисе ранее попадал в поле зрения властей

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Индианаполиса (штат Индиана) ранее получали информацию о потенциальной опасности для окружающих местного жителя, который в четверг застрелил восемь человек на складе почтовой компании FedEx в городе. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

При стрельбе на складе восемь человек были убиты, семеро ранены. По данным властей, открывший огонь мужчина умер до прибытия полиции на место. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

По словам источников, "подозреваемый был известен федеральным и местным властям". Его родственники якобы предупреждали, что мужчина склонен к насилию.

Телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источники, что стрельбу открыл 19-летний Скотт Хоул. Официально это не подтверждается.