СМИ: двое пожарных погибли при тушении возгорания на электростанции в Пекине

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, пожар возник в пятницу около 12:00 по местному времени (07:00 мск). На место происшествия прибыли 47 пожарных машин и более 230 пожарных.

Во время тушения пламени произошел взрыв, в результате которого двое пожарных погибли, еще один получил травмы. Один служащий электростанции пропал без вести.

Пожар был потушен в 23:40 (18:40 мск) пятницы. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.