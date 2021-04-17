В Приамурье местного жителя подозревают в контрабанде наркотических средств

ТАСС, 17 апреля. Сотрудники МВД России по Амурской области задержали жителя Благовещенска по подозрению в контрабанде и производстве наркотических средств, при осмотре его жилья была обнаружена комната для выращивания и производства наркотических растений. Об этом сообщается в субботу на сайте управления МВД России по Амурской области.

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области во взаимодействии с представителями областного УФСБ России по подозрению в контрабанде наркотических средств задержали жителя Благовещенска 1984 года рождения в момент получения им почтовых отправлений с наркотиками из Санкт-Петербурга и Республики Польши. В письмах и пакетах, адресованных подозреваемому, обнаружены диметилтриптамин, псилоцибин и ЛСД общей массой более 35 г, что подтверждено экспертизой", - говорится в сообщении.

При осмотре жилья подозреваемого была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для выращивания и производства наркотических средств растительного происхождения. "Во время обыска изъяты боксы со светоотражающим материалом внутри, оборудование для автоматического полива, искусственного вентилирования и обогрева, химические добавки и удобрения. В квартире обнаружено также более 750 г марихуаны и части растений конопли, содержащие наркотическое средство тетрагидроканнабинол весом 670 г", - добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда наркотических средств", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.