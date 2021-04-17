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Неизвестные разрушили мемориальные плиты в парке под Астраханью

Инцидент произошел в парке "30 лет ВЛКСМ" селе Сасыколи

АСТРАХАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Три мемориальные доски с фамилиями участников Великой Отечественной войны разрушили неизвестные в парке "30 лет ВЛКСМ" селе Сасыколи Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора области в субботу.

"Вечером 16 апреля от главы МО "Сасыкольский сельсовет" в отдел МВД России по Харабалинскому району поступило сообщение, что днем неустановленные лица повредили три каменные мемориальные плиты, расположенные в парке "30 лет ВЛКСМ" селе Сасыколи, на которые были нанесены фамилии участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и кинолог.

"Полицией реализуются мероприятия, направленные на установление и задержания злоумышленников", - добавили в пресс-службе.

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