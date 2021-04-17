В Туве сотрудник ГИБДД ранил подростка в ходе преследования автомобиля

ТАСС, 17 апреля. Следственные органы Республики Тыва организовали проверку после ранения сотрудником ГИБДД из огнестрельного оружия шестнадцатилетней девушки в ходе преследования автомобиля. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, накануне поступило сообщение о применении инспектором отделения ДПС ГИБДД МО МВД России "Барун-Хемчикский" табельного огнестрельного оружия в ходе преследования автомобиля ВАЗ-2106. Инспектор находился при исполнении должностных обязанностей. "В результате в медицинское учреждение с огнестрельным ранением была доставлена 16-летняя жительница города Ак-Довурак. По данному факту следственными органами СК РФ по республике незамедлительно организована процессуальная проверка по п.п. "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 16 апреля около 15:00 (11:00 мск) водитель автомобиля не подчинился требованию инспектора ДПС об остановке. Полицейский в ходе преследования произвел четыре выстрела, в результате подросток получил ранение. Девушка госпитализирована, угрозы жизни и здоровью нет. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и тяжесть нанесенного подростку вреда.

В пресс-службе республиканского МВД, которое проводит служебную проверку, ТАСС уточнили, что водитель машины представлял опасность другим участникам дорожного движения. Сначала сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух, потом открыл огонь по задним колесам автомобиля. Машиной управлял ранее судимый местный житель 1998 года рождения, в салоне также находились четыре пассажира, включая одного несовершеннолетнего - все были пьяны.

По данным полиции, водительское удостоверение мужчине, находившемуся за рулем, никогда не выдавалось. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за невыполнение требований полиции, за управление машиной без прав, в состоянии алкогольного опьянения, за отказ проходить медицинское освидетельствование и за грубые нарушения ПДД. С июня 2020 года он 20 раз привлекался за нарушения в области безопасности дорожного движения.