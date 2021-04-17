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Следователи начали проверку информации о ранении ребенка из пневматики в Дзержинске

СМИ сообщали, что мальчик получил ранение щеки

ТАСС, 17 апреля. Следователи в Нижегородской области проводят доследственную проверку по информации в местном СМИ о ранении ребенка из пневматического оружия в городе Дзержинске. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"17 апреля на новостной ленте регионального информагентства размещена информация о том, что мальчик, играя на площадке, расположенной в жилых домах на проспекте Чкалова города Дзержинска, получил ранение щеки, предположительно, из пневматического оружия. По данному факту <...> незамедлительно организовали проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, стрелявшего в мальчика, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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РоссияНижегородская область
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