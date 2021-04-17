Суд отправил под домашний арест председателя комитета по госзакупкам Ставрополья Абалешева

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Промышленный районный суд Ставрополя отправил под домашний арест председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2019 году чиновник выдвигал представителю организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по проекту "Строительство нового корпуса ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница в городе Ставрополе", требования отказаться от заключения контракта и препятствовал действиям этой компании по заключению контракта. Это привело к затягиванию сроков начала выполнения подрядных работ, срыву их поэтапного выполнения, расторжению контракта и неосвоению выделенных на нужды строительства бюджетных средств.