СМИ: в Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице, где лечат пациентов с COVID-19

ТАСС, 17 апреля. По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в больнице, где лечатся заразившиеся коронавирусом, в городе Райпур, штат Чхаттисгарх. Об этом в субботу сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

"В результате произошедшего погибли четыре пациента. Один человек погиб в огне, трое - от удушья", - приводит издание заявление представителя полиции.

По данным газеты, причиной пожара стало короткое замыкание вентиляторе, после чего огонь распространился в другие палаты. В полиции отметили, что в отношении владельцев больницы будет возбуждено дело о халатности.

Пожарные эвакуировали остальных пациентов из здания больницы. Главный министр штата выразил соболезнования в связи с произошедшим и объявил о выплате компенсаций семьям погибших в размере 400 тыс. рупий ($5 366 тыс).