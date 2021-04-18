В Хабаровском крае загорелся каркасный дом

ТАСС, 18 апреля. Пожар произошел в поселке Джонка в Нанайском районе Хабаровского края, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Информация о загорании поступила в воскресенье 06:30 (23:30 мск).

"Незамедлительно прибывшими на место пожарными расчетами обнаружено, что огнем охвачена крыша. Подразделениями газодымозащитной службы помещения проверены на наличие людей, никого не обнаружено. Угрозы распространения огня на другие здания и лесной массив нет", - сказали в ведомстве.

В 06:45 (23:45 мск) пожар был локализован, в 06:55 (23:55 мск) ликвидировано открытое горение. "Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, в результате пожара огнем повреждено здание на общей площади порядка 1 000 кв. м", - добавили в ведомстве.

Всего в тушении пожара задействованы восемь человек и четыре единицы техники.