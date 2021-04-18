Пожарные потушили возгорание в каркасном доме в Хабаровском крае

ТАСС, 18 апреля. Пожарные ликвидировали возгорание в каркасном доме в поселке Джонка Нанайского района Хабаровского края, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"В 9:04 (02:04 мск) пожарные подразделения доложили о полной ликвидации возгорания модульных конструкций, используемых как жилое помещение", - говорится в сообщении.

Уточненная площадь пожара составила 874 кв. м. Пострадавших в происшествии нет.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 06:30 (23:30 мск 17 апреля). В 06:45 (23:45 мск 17 апреля) пожар был локализован, в 06:55 (23:55 мск 17 апреля) ликвидировано открытое горение. Ранее сообщалось, что огнем повреждено здание на общей площади порядка 1 000 кв. м. Отмечалось, что угрозы распространения огня на другие здания и лесной массив нет.