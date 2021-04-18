Часть "Монумента Победы" обрушилась в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Гранитные плиты мемориального комплекса "Монумент Победы" рухнули в ночь с субботы на воскресенье со стороны зоны парковки. Обвалились плиты с большей части стены стереобата, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе мэрии.

"Обвалилась [часть облицовки стены], пока причины уточняются", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, обвалилась часть облицовки именно с той части памятника, где она была в наиболее неудовлетворительном состоянии. Сейчас памятник огорожен. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Одна из причин, которая могла привести к таким последствиям, - проблема с гидроизоляцией сооружения. Как ТАСС сообщал ранее, власти собирались в этом году заняться проектом восстановления памятника.

"Произошло обрушение облицовочных плит с южной стороны Екатерининской горки. Противоаварийные работы на памятнике должны были начаться во вторник [20 апреля]. Сейчас написано заявление в полицию, поскольку есть информация, что в это время на памятнике были люди, которые производили какие-то действия", - сообщили в мэрии города.

Монумент Победы - памятник в ознаменование победы Советского Союза над фашизмом, находится в Великом Новгороде на Екатерининской горке, в южной части Кремлевского парка. Открытие состоялось 20 января 1974 года, в день тридцатилетия освобождения Новгорода от фашистских захватчиков. Автор монумента - скульптор Георгий Нерода. Возведением объекта занимались ленинградские и новгородские бригады строителей.