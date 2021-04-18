В Воронеже возбудили дело о доведении подростка до самоубийства

ТАСС, 18 апреля. Правоохранительные органы в Воронеже возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства 17-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Воронежской области.

По данным надзорного ведомства, молодой человек совершил суицид вечером в минувшую субботу. "Следственным отделом по Центральному району Воронежа следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 110 ("Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего") УК РФ", - говорится в сообщении.

Обстоятельство происшествия устанавливаются, ход расследования дела взят на контроль прокуратурой района, добавили в ведомстве.