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СМИ: на севере Франции разбился легкомоторный самолет

По данным телеканала BFM, четыре человека погибли

ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в департаменте Сена и Марна к северу от Парижа. О этом сообщает в воскресенье телеканал BFM.

По его данным, самолет модели Robin DR400 разбился в поле близ коммуны Сен-Патю в 20 км от аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

По предварительным данным, это был учебный полет с инструктором. На месте работают пожарные и жандармерия, точные причины инцидента будут установлены в ходе расследования.

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