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Спасатели Колумбии достали из шахты тела 11 горняков

Авария произошла в результате схода оползня

БОГОТА, 19 апреля. /ТАСС/. Колумбийским спасателям удалось вытащить из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом в воскресенье сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве.

"Мы сожалеем о гибели 11 молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Глава агентства Хуан Мигель Дуран в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших.

Авария на шахте произошла 26 марта. Причиной ее стал сход оползня.

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