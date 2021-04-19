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СМИ: три российских альпиниста пропали в Гималаях

Туристы перестали выходить на связь, сообщила газета The Himalayan Times

ТАСС, 19 апреля. Три российских альпиниста, совершавшие восхождение на гору Аннапурна в Гималаях, перестали выходить на связь в воскресенье. Об этом в понедельник сообщила газета The Himalayan Times со ссылкой на источники в лагере альпинистов.

По ее данным, Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев перестали выходить на связь, когда покинули одну из стоянок.

Отмечается, что двое спортсменов успешно завершили восхождение, в то время как один из них - Александр Лутохин - прекратил восхождение на высоте 7 000 метров.

Источник издания сообщил, что непальский оператор Seven Summit Treks (SST), организующий восхождения в горы, утром в понедельник отправил спасателей на поиски спортсменов. Оператор также готовится сбросить с вертолета запасы воды и еды в тот район, где последний раз были замечены спортсмены.

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