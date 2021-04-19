В Астрахани задержали организаторов контрабанды крупной партии рыбы

АСТРАХАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Почти 19 тонн немаркированной рыбы частиковых видов обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области совместно с коллегами территориального органа безопасности в пункте пропуска "Караузек" при проверке автомобиля, организатора контрабанды задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе пограничного управления.

"Выявлен грузовой автомобиль марки DAF, следовавший из Российской Федерации в Республику Казахстан. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 19 тонн рыбы частиковых видов (карп, сазан). Перевозчик груза, уроженец соседнего государства, представил на немаркированную рыбную продукцию фиктивные ветеринарно-сопроводительные документы. Предположительная рыночная стоимость крупной партии рыбной продукции составляет около 2 млн рублей. Организатор преступления, гражданин Российской Федерации, задержан", - говорится в сообщении.

После незаконного перемещения через государственную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере с использованием поддельных документов и документов, полученных незаконным путем, в отношении организатора возбуждено уголовное дело.

"За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового", - добавили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.