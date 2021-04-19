Прокуратура предупредила о новых мошенничествах с использованием фейковых сайтов банков

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предупредила о новых видах мошенничества с использованием поддельных интернет-сайтов банков.

"В последнее время мошенники видоизменили способы обмана, их направленность сменилась с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, где, как правило, находится гораздо больше денег. Они направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль", - сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что аферисты под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка и предлагают оформить вклад под высокий процент. "Пострадавшие могут не увидеть ничего подозрительного в предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на официальном сайте кредитной организации", - уточнили в прокуратуре.

Умысел преступников направлен на получение данных счета или карты для последующего хищения с них денежных средств либо имеет цель заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет. Также встречаются случаи хищения денежных средств под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.

В прокуратуре советуют не переходить по сомнительным ссылкам, внимательно проверять доменное имя сайта при вводе реквизитов банковской карты. "Хищения денег путем удаленного доступа к банковскому счету, вкладу либо карте затрудняют работу правоохранительных органов по раскрытию подобного рода преступлений", - отметили в ведомстве.