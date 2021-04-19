В центре Москвы таксист ударил пассажира и отобрал у него зарядку для телефона

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Водитель такси в центре Москвы ударил своего пассажира, отобрал у него зарядку для телефона и скрылся. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина 1978 года рождения с заявлением об избиении. Как было установлено, он пользовался услугами "Яндекс-такси" и с водителем у него произошла словесная ссора. После этого таксист ударил мужчину. Все произошло в районе Житной улицы", - сказал собеседник агентства.

Также водитель такси отобрал у пассажира зарядку для телефона, находившуюся у пассажира в руках. Врачи нашли у потерпевшего ушибленные раны щеки. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.