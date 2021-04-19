Обрушилась кровля горящего здания с гаражами на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кровля здания с гаражами, горящего на северо-востоке Москвы, частично обрушилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло частичное обрушение кровли здания на улице Вешних Вод, где произошел пожар. Пожарные отведены на безопасное расстояние. Ветер осложняет тушение, поскольку способствует распространению огня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на улице Вешних Вод горит одноэтажное кирпичное здание с гаражами. Первоначальная площадь возгорания составляла около 150 кв. м. Внутри могут находиться газовые баллоны. Проводится эвакуация людей и техники.