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Обрушилась кровля горящего здания с гаражами на северо-востоке Москвы

Проводится эвакуация людей и техники, внутри здания могут находиться газовые баллоны

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кровля здания с гаражами, горящего на северо-востоке Москвы, частично обрушилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Произошло частичное обрушение кровли здания на улице Вешних Вод, где произошел пожар. Пожарные отведены на безопасное расстояние. Ветер осложняет тушение, поскольку способствует распространению огня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на улице Вешних Вод горит одноэтажное кирпичное здание с гаражами. Первоначальная площадь возгорания составляла около 150 кв. м. Внутри могут находиться газовые баллоны. Проводится эвакуация людей и техники.

Теги
Россия
На северо-востоке Москвы загорелись гаражи
Источник в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания составляет около 150 кв. м
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