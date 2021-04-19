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Подозреваемый в краже телефона при задержании избил полицейского в центре Москвы

Нападение произошло на Большой Грузинской улице, злоумышленник задержан

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в краже мобильного телефона напал и избил полицейского в центре Москвы, он задержан. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейские хотели доставить мужчину в отдел, так как поступило заявление о том, что он похитил мобильный телефон. "17 апреля на Большой Грузинской улице в ответ на требование полицейского проехать в отдел мужчина напал на него и избил", - рассказал собеседник агентства.

Нападавший задержан, им оказался безработный 27-летний приезжий из Чечни.

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