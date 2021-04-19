Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в гаражах на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горели восемь боксов и кровля здания автосервиса.

Ранее сообщалось, что на улице Вешних Вод горит одноэтажное кирпичное здание с гаражами. Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли, тушение осложнял сильный ветер, способствовавший распространению огня. Были эвакуированы люди и техника.