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Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы ликвидирован

Пострадавших нет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в гаражах на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горели восемь боксов и кровля здания автосервиса.

Ранее сообщалось, что на улице Вешних Вод горит одноэтажное кирпичное здание с гаражами. Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли, тушение осложнял сильный ветер, способствовавший распространению огня. Были эвакуированы люди и техника.

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