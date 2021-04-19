СК возбудил дело о выбрасывании на дорогу пробирок с анализами в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту выбрасывания на дорогу лабораторных пробирок с анализами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, около дома 3 по Курганской улице вечером 15 апреля неизвестные выбросили промаркированные пробирки с кровью (медицинские отходы класса Б), чем нарушили правила их утилизации.

"По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье составляет 2 года лишения свободы.