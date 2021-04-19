Четверых жителей Бурятии обвинили в избиении 12-летнего подростка

УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в нападении на 12-летнего мальчика, защищавшего от них своего деда. Об этом сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

"Обвиняемые проживали в одном из домов коридорного типа по Яблоневому переулк города Улан-Удэ, они злоупотребляли спиртным и нередко выпрашивали деньги на алкогольные напитки у пожилого соседа. 17 апреля к пенсионеру в гости приехал 12-летний внук, который при встрече высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к деду за деньгами. Один из злоумышленников нанес ребенку удар пустой бутылкой по голове, а когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу", - сообщили в ведомстве.

Одна из женщин, участвовавших в избиении, похитила у ребенка из кармана 1 тыс. рублей, другая, угрожая убийством, пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца. "Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию", - отметили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" возбудили в отношении двоих мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 33 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.