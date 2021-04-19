В Улан-Удэ загорелся склад магазина автозапчастей

УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в складском помещении магазина автозапчастей в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"Сегодня днем на Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании складского помещения на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. На место направлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных огнем горела кровля здания. Пожару присвоен второй ранг пожара", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет. Складское помещение, где произошел пожар, находится в промышленной зоне, жилых домов рядом нет.