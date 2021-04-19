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Руководители детского лагеря, продававшие несуществующие путевки, предстанут перед судом

Ущерб от их действий составил более 3 млн рублей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении руководителей лагеря в Сочи, которым МВД РФ предъявило обвинение в мошенничестве за продажу несуществующих путевок, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лазаревский суд города Сочи для рассмотрения по существу", - рассказала Волк.

По ее словам, в 2018 году генеральный директор компании, являющейся совладельцем курортного учреждения, была официально уведомлена местным центром гигиены и эпидемиологии и территориальным подразделением Роспотребнадзора о необходимости прекратить его работу. Одной из причин стало отсутствие условий для оказания детям первичной медицинской помощи. Но руководителями лагеря было принято решение организовать продажу путевок на летний сезон 2019 года. Их приобрели 51 человек и две туристические фирмы, которые забронировали несколько десятков мест. Полученные деньги обвиняемые потратили на собственные нужды. Совокупный ущерб от их действий составил более 3 млн рублей.

Теги
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