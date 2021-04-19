В Якутии возбудили дело после убийства двух детей

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух детей в Булунском районе Якутии. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц"). Следствием установлено, что утром 19 апреля 26-летний житель одного из сел Булунского района нанес ножевые ранения своим сыновьям одного и двух лет, после чего совершил попытку свести счеты с жизнью. Через несколько часов после доставления мальчиков в больницу они скончались", - говорится в сообщении.

Убийство произошло в отсутствие матери мальчиков, которая находится на стационарном лечении в Якутске после медицинской операции. "На место происшествия на воздушном транспорте организован вылет следственно-оперативной группы в составе руководителя и старшего следователя Арктического межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Якутии и медицинских работников", - добавили в СК.

Отмечается, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. "В отношении должностных лиц органов системы профилактики будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка их действиям либо бездействию", - сказали в СК.

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Булунского района. Прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим совершению в отношении детей особо тяжкого преступления, деятельности органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия, сказали в пресс-службе прокуратуры Якутии.