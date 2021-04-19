В Приморье возбудили дело после падения в реку автомобиля, в котором утонули три человека

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек, находившихся в автомобиле, который упал с моста в Приморье. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех людей при опрокидывании автомобиля с моста в районе села Нововарваровка Анучинского района, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По версии следствия, вечером 18 апреля 2021 года водитель автомобиля по неосторожности, рассчитывая проехать на другой берег реки Арсеньевка, выехал с проселочной дороги на деревянный мост, установленный через реку. Двигаясь по мосту, водитель не справился с управлением транспортного средства, совершил опрокидывание автомобиля в воду. Вследствие этого три человека, находящиеся в автомобиле, утонули", - говорится в сообщении.

Тела погибших пока не обнаружили. На месте продолжают работать сотрудники регионального МЧС. Еще трем пассажирам удалось спастись самостоятельно.

Пресс-служба прокуратуры Приморья ранее сообщала, что машина упала в реку из-за того, что под ней обрушился мост, который возвели самовольно, для доступа к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства. После обрушения ведомство начало проверку.