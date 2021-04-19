В Петербурге вынесли приговор семи членам банды неонацистов за нападение на антифашистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил шестерых человек к условным срокам лишения свободы, а также бывшего главаря экстремистской группировки "Линкольн-88" Андрея Клещина к двум годам и трем месяцам лишения свободы за нападение на антифашистов в клубе в 2018 году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание Клещину два года и три месяца в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

При этом отбывать наказание ему не придется, так как он провел этот срок в СИЗО до приговора, его освободили по отбытию. Вместе с ним приговор вынесли еще шестерым участникам нападения: пятеро из них получили по 1,5 года лишения свободы условно, и еще один - один год лишения свободы условно. Всех признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"), а Клещина - в организации преступления.

Нападение на клуб "Цоколь" произошло в сентябре 2018 года. Как установили следователи, Клещин, который являлся последователем идеологии неонацизма, узнал о собрании в клубе антифашистов и собрал группу для нападения на них. После этого соучастники напали на клуб, выкрикивали оскорбительные лозунги, а также распылили в помещении газ.

После задержания Клещина отправили в СИЗО, однако в апреле прошлого года его выпустили под подписку о невыезде.

Клещин также известен под фамилией Линок, которую он носил до брака. В 2007 году Линок, будучи несовершеннолетним учеником одиннадцатого класса одной из школ города Зеленогорска, создал в Петербурге националистическую группировку, которая нападала на иностранцев. В 2011 году Линок был приговорен к девяти годам колонии общего режима, другие члены преступной группы получили от четырех до девяти лет лишения свободы.