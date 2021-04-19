В Тольятти начали проверку из-за массовой гибели рыбы в искусственном водоеме

САМАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Экологи департамента городского хозяйства администрации Тольятти начали обследовать искусственный водоем в Комсомольском районе города после сообщений местных жителей о массовой гибели рыбы. Выдвигалось предположение, что мор могли спровоцировать сбросы в воду убранного с улиц снега.

"Берег искусственного водоема обследован сотрудниками Центра гражданской защиты городского округа Тольятти. 19 апреля на месте работают специалисты отдела государственного экологического надзора департамента городского хозяйства администрации г. о. Тольятти и Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории. О результатах будет сообщено дополнительно", - сказали ТАСС в региональном Минлесхозе.

Пользователи соцсетей писали, что на берегу водоема много мертвой крупной рыбы - по 4-5 кг, в том числе щуки, а на дне - погибшая молодь. Специалисты взяли в водоеме пробы воды, которые проверят на токсичность, цветность и запах, на содержание кислорода, нефтепродуктов.

В сообщении министерства уточняется, что речь идет не о озере, а о залитом водой карьере, на дне которого куски бетона, металлоконструкции, стройотходы. При этом отмечено, что "вывоз и складирование снега с магистральных дорог города на прилегающую к водоему территорию не осуществляется".

В горадминистрации сообщили журналистам, что при обследовании части береговой линии в 250 м было обнаружено несколько мертвых карпов, щук, окуней. "На остальной прилегающей к водоему территории протяженностью 1 200 метров признаков мора не обнаружено, что, по словам специалистов, говорит об отсутствии массовой гибели рыбы", - отметили в мэрии.